Дві тисячі непридатних в одній частині: військова омбудсменка розкрила шокувальні деталі мобілізації

На початку квітня військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що в одній з військових частин виявили 2 тисячі ймовірно непридатних до служби мобілізованих. За цим фактом почали перевірку. Тепер стало відомо більше деталей.

Військова омбудсменка озвучила їх в інтерв’ю журналістці «Громадського радіо» Ірині Сампан, яка веде проєкт «На лінії вогню».

За словами Решетилової, серед тих двох тисяч чоловіків були як наркозалежні, так і ті, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії. Вона додала, що в якийсь момент вони потрапили до війська з висновками ВЛК про придатність або про обмежену придатність.

«Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, а потім зрозуміли, що це проблема не лише цієї одної військової частини, а вони справді масово перебувають у військах», — розповіла Ольга Решетилова.

За словами посадовиці, зараз триває перевірка, яка має з’ясувати, як ці люди потрапили до війська. Водночас вона констатувала, що на кожному етапі є людина, яка несе відповідальність за потрапляння таких людей у військову частину.

«Хтось це рішення ухвалював, хтось бачив, як хтось це рішення ухвалює й нічого не сказав, хтось прийняв цих людей на службу. Тому потрібно робити висновки», — сказала військова омбудсменка.

Ольга Решетилова додала, що військова частина, де виявили дві тисячі мобілізованих наркозалежних та тих, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії, організувала їм попередню реабілітацію. Оскільки через те, що у війську неможливо забезпечити замісну терапію, у таких людей виникає синдром відміни, який супроводжується «ломкою», судомами та іншими ускладненнями, які можуть призвести до летальних випадків.

«Ця військова частина організувала реабілітацію цих людей. Вони з ними працювали й дуже багатьох поставили в стрій. Ба більше, змусили їх відмовитись від наркотиків. Хоча в нас була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що ця залежність на все життя. Бувають періоди ремісії, але рано чи пізно людина все одно може до цього повернутися. І це потребує лікування», — зазначила вона.

Решетилова наголосила, що згідно з наказом Міноборони №402, такі люди мають бути визнані непридатними.

«Очевидно, це порушення. Вони мали бути визнані непридатними або придатними до служби у військових частинах забезпечення — там, де вони можуть отримувати замісну терапію», — сказала військова омбудсменка.

Водночас посадовиця додала, що у деяких підрозділах командири організували довезення таких людей до місць, де вони можуть отримати замісну терапію. Таким чином, вони продовжують служити. Інші командири кажуть, що в них дефіцит людей і вони готові забрати всіх і навіть забезпечити наркозалежним реабілітацію.

«Вони кажуть: ми візьмемо всіх, бо з кожного можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, зокрема з їхньою реабілітацією», — сказала вона.

«Служба наркозалежних — це морально-етичне питання»

Військова омбудсменка зауважила, що питання, чи мають служити люди із залежностями, стало морально-етичною дилемою.

«Якщо суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді в нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою», — сказала посадовиця.

Решетилова зазначила, що крім залежностей, ці люди мають ще й супровідні хвороби.

Також військова омбудсменка наголосила, що питання служби людей із залежностями має бути вирішено на законодавчому рівні. Інакше вся відповідальність падає на командирів. І якщо щось станеться з цим військовослужбовцем або з його побратимами, то відповідатиме за це командир.

Говорячи про морально-етичну дилему, посадовиця сказала: «Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні?». Решетилова додала, що єдиного рішення цього питання поки що немає.

«Є позиція лікарів, які кажуть, що ці люди не можуть служити, бо це дуже серйозне захворювання. Вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже: нам вдалося, ми їх реабілітували, ось вони в строю, вони мотивовані й ображені на державу, яка їх викинула як сміття й сказала, що вони непридатні. Це не більшість, звісно, але з ними працювали на цій реабілітації. З ними працювали психологи, капелан. Тобто працювали доволі професійно», — сказала вона.

Ольга Решетилова висловила сподівання на те, що мобілізація людей із залежностями вже зупинена.

