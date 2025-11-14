Волонтерка Берлінська пояснила, як дві українські компанії допомагали Ірану отримувати компоненти для зброї

Російський безпілотник / © MIL.IN.UA

Інцидент з українськими компаніями, які сприяли постачанню компонентів для ворожих дронів, свідчить про критичні прогалини у вітчизняній системі експортного контролю та фінансового моніторингу. На цьому наголосила українська волонетрка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones Марія Берлінська.

Про це вона написала у дописі в Facebook.

Стало відомо про шокувальну схему, викриту Міністерством фінансів США (OFAC): дві українські компанії — ТОВ «ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА» (Харків) та ТзОВ Екофера (Київ) — були включені до санкційних списків за сприяння Ірану в придбанні електронних компонентів для виробництва військових літальних апаратів, зокрема, ймовірно, безпілотників типу «Шахед».

«Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями, а може й роками. І буквально сьогодні США вводять санкції чим роблять їх відомими. Одна фірма зареєстрована в Києві, одна в Харкові. Так, ви все правильно прочитали — фірми з Києва і Харкова постачають компоненти, щоб бомбили Київ і Харків», — прокоментувала Марія Берлінська.

Суть схеми та роль українських компаній

Як розповіла Марія Берлінська, за даними Міністерства фінансів США, у період 2021–2023 років ці юридичні особи використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як «прокладки» для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів.

«Згідно з оприлюдненою інформацією Міністерства фінансів США, зазначені компанії виконували функції підставних структур, зареєстрованих на території України та таких, що мали формально коректну корпоративну документацію, але демонстрували зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності. Через ці структури здійснювалося придбання індикаторів положення, магнітометрів та інших елементів інерціальних навігаційних систем, які міжнародно класифікуються як товари подвійного призначення», — зазначили у дописі.

Як відомо з допису Марії Берлінської, компоненти надходили від постачальників із країн ЄС та Азії, імпортувалися в Україну під виглядом «електронного обладнання» чи «сенсорних модулів». Після цього товар реекспортувався до посередницьких юрисдикцій, таких як ОАЕ, Туреччина та Вірменія, використовуючи звичайну митну документацію, яка не викликала підозр.

«Прямих відправлень до Ірану з території України не зафіксовано; подальше переміщення здійснювали посередницькі хаби для доставки компонентів до Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотні літальні апарати серії Ababil», — зазначила Марія Берлінська.

Слідчі дії США встановили, що обидві українські компанії демонстрували ознаки транзитно-проксі вузлів закупівель: мінімальний штат, відсутність виробничих потужностей та непропорційно високий обсяг зовнішньоекономічних операцій порівняно із задекларованим функціоналом.

Чому схема була викрита США, а не Україною?

Як пояснила волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська, виявлення цієї схеми стало можливим завдяки потужним фінансово-розвідувальним інструментам американських органів. США мають доступ до:

SWIFT-моніторингу

Інвойсів із турецьких/арабських банків

Митних баз кількох країн

SIGINT (перехоплення)

Фінансових потоків у третіх країнах

На думку волонтерки, українська система контролю, ймовірно, виявилася настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою.

«Україна могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти. Немає доказів, що українські агенції „знали і дозволили“. Але є докази, що система контролю була настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою», — написала волонтерка.

Наслідки та потреба в розслідуванні

Введення санкцій OFAC зробило діяльність компаній «ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА» та «Екофера» публічною. Цей факт викликав великий резонанс у суспільстві, яке вимагає негайного встановлення власників, керівників та співробітників цих фірм для повного розслідування їхньої ролі в міжнародній мережі постачання зброї, що використовується проти України.

«Будь ласка з під землі знайдіть власників, співробітників і зробіть їх знаменитими. Фестиваль феєричного пиздецю весело продовжується», — прокоментувала Марія Берлінська.

Нагадаємо, дві компанії, зареєстровані в Україні, потрапили під американські санкції через підтримку виробництва Іраном балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Загалом під санкції потрапили 32 фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії з Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України.

