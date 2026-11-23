Відключення світла в Україні 23 листопада / © ТСН

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Російські атаки пошкодили енергетичну інфраструктуру Одещини та Дніпропетровщини, спричинивши перебої з електропостачанням. Енергетики всю ніч працювали над відновленням світла та усуненням наслідків ударів. Наразі в обох регіонах тривають роботи, а ситуація залишається непростою.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Атаки РФ на Одещину та Дніпропетровщину: де вдалося відновити електропостачання

На Одещині тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергетичних об’єктах. В Одесі вдалося повернути електропостачання об’єктам критичної інфраструктури, а загальну ситуацію в регіоні частково стабілізувати.

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«Дякуємо енергетикам, рятувальникам, представникам влади та всім, хто долучився до відновлення електропостачання і допомагав долати наслідки атак», — зазначили в «Укренерго».

Попри це, в області ще можливі обмеження. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання.

На Дніпропетровщині ситуація залишається складнішою: у регіоні діють графіки погодинних відключень світла. Фахівці продовжують ремонтні роботи, щоб поступово скоротити тривалість та обсяг обмежень.

Графіки відключення світла 23 листопада: які обмеження діятимуть

За інформацією «Укренерго», у понеділок, 23 листопада, у частині регіонів України протягом доби діятимуть планові обмеження електропостачання. Зокрема, передбачено:

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для промислових споживачів — графіки обмеження потужності;

для побутових та інших категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до чотирьох черг.

Це означає, що електроенергію вимикатимуть почергово відповідно до встановлених графіків.

Де перевірити графіки відключення світла

«Укренерго» закликає українців стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу. Саме там публікують інформацію про час і тривалість відключень у конкретних населених пунктах та районах.

Енергетики також просять споживачів ощадливо користуватися електроенергією та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень. Вони необхідні для балансування енергосистеми після російських атак.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та намагаються знищувати мережі й лінії електропередач, щоб відрізати Одещину та Дніпропетровщину від джерел живлення. За його словами, в цих двох областях ситуація залишається дуже складною, а відключення світла — значними.

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