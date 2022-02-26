Дві з половиною тисячі біженців знайшли прихисток у Чернівцях: серед них – 600 дітей

Дві з половиною тисячі біженців з різних регіонів України знайшли прихисток у Чернівцях. Серед них – 600 дітей. Буковина зараз чи не єдина область, яка не зазнала атак російських окупантів і тут спокійно. Тож люди масово з’їжджаються сюди.
Про це повідомила кореспондентка ТСН.
Переселенці тут звідусіль. Здебільшого – це кияни, херсонці, харків’яни та рівняни. Переважно приїздять автіками, але є й такі, що добираються залізничним сполученням. Тільки сьогодні з Києва до Чернівців вирушать два евакуаційних потяги.
Біда мешканців сусідніх областей об’єднала усіх жителів регіону. У місті створили цілодобовий штаб гуманітарної допомоги та організували більше десятка пунктів прийому речей першої необхідності та продуктів. Чернівчани масово зносять теплий одяг, засоби гігієни, їжу, постіль.
Людей селять до гуртожитків навчальних закладів, у народі доми, спортзали шкіл. Чимало містян забрали біженців і до себе додому.
Згуртувались і місцеві підприємці: кілька закладів годують людей безкоштовно: пригощаються гарячим, бутербродами та напоями.
Всього в Чернівцях зможуть розмістити більше 14 тисячі людей з інших областей – про це напередодні заявили посадовці. За більшої потреби долучатимуть церкви та готелі і це число збільшиться до 40 тисяч.
У Чернівцях нині ситуація спокійна та контрольована. Чоловіки масово йдуть до військкоматів та до бригадитероборони. Вона вже в місті повністю укомплектована. До пунктів здачі крові – ажіотаж. Донорів було більше трьох сотень і зараз вже потреби в крові немає.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
Росія наносить удари по цивільному населенню
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.