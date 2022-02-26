Дві з половиною тисячі біженців знайшли прихисток у Чернівцях: серед них – 600 дітей

Дві з половиною тисячі біженців знайшли прихисток у Чернівцях: серед них – 600 дітей

Дві з половиною тисячі біженців з різних регіонів України знайшли прихисток у Чернівцях. Серед них – 600 дітей. Буковина зараз чи не єдина область, яка не зазнала атак російських окупантів і тут спокійно. Тож люди масово з’їжджаються сюди.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

Переселенці тут звідусіль. Здебільшого – це кияни, херсонці, харків’яни та рівняни. Переважно приїздять автіками, але є й такі, що добираються залізничним сполученням. Тільки сьогодні з Києва до Чернівців вирушать два евакуаційних потяги.

Біда мешканців сусідніх областей об’єднала усіх жителів регіону. У місті створили цілодобовий штаб гуманітарної допомоги та організували більше десятка пунктів прийому речей першої необхідності та продуктів. Чернівчани масово зносять теплий одяг, засоби гігієни, їжу, постіль.

Людей селять до гуртожитків навчальних закладів, у народі доми, спортзали шкіл. Чимало містян забрали біженців і до себе додому.

Згуртувались і місцеві підприємці: кілька закладів годують людей безкоштовно: пригощаються гарячим, бутербродами та напоями.

Всього в Чернівцях зможуть розмістити більше 14 тисячі людей з інших областей – про це напередодні заявили посадовці. За більшої потреби долучатимуть церкви та готелі і це число збільшиться до 40 тисяч.

У Чернівцях нині ситуація спокійна та контрольована. Чоловіки масово йдуть до військкоматів та до бригадитероборони. Вона вже в місті повністю укомплектована. До пунктів здачі крові – ажіотаж. Донорів було більше трьох сотень і зараз вже потреби в крові немає.