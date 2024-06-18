"Дві зими з відключеннями": експерт негативно оцінив стан української енергосистеми

Щонайменше два роки Україна буде жити в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупована ворогом.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

З його слів, зараз стан енергетичної системи України - це три з 12.

"Якби нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, - це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не знадобилися б, або були потрібні б дуже рідко", - наголосив Харченко.

Втім, наразі ситуація така, що для відновлення потужностей технічно потрібно "десь два роки".

"Тобто дві зими у нас будуть обмеження практично - гарантовано. Взимку 2020-26 років вони будуть мінімізовані, але, цілком ймовірно, я думаю, будуть", - каже експерт.

Як повідомлялося, в "Укренерго" зауважують, що наразі важко сказати, що& буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку. Зокрема, чи стане реальним сценарій відключення світла на 20 годин. Адже все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії.

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