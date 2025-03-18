Двічі судимий командир вбив мобілізованого на полігоні, а потім закопав – шокувальний випадок на Чернігівщині

Командир вбив підлеглого військового, змусив інших солдатів закопати тіло і доповів командуванню, що вбитий пішов у СЗС.

Чернігівський районний суд засудив до 9 років позбавлення волі військовослужбовця, який убив свого товариша по службі на полігоні, тіло закопав і сказав, що той втік у СЗЧ.

Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на вирок суду.

Вбивство бійця Олександра Р. (дані військовослужбовця змінені – Ред.) сталося на полігоні у Чернігівській області.

Двічі судимий став командиром і вбив підлеглого

На момент мобілізації до лав ЗСУ підозрюваний у вбивстві був двічі засуджений:

у 2012 році за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на 7 років та 6 місяців. У 2017 році звільнений умовно-достроково.

у 2021 році за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК.

Відповідно до матеріалів справи, під час перебування підозрюваного і жертви на полігоні, між ними виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин.

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Мобілізований з судимістю був призначений командиром відділення, а Олександр Р. опинився у нього у підпорядкуванні. Обвинувачений стверджував, що Олександр Р. нібито був нарко і алкозалежним, про що доповідав командуванню, але реакції не було. Крім того, Олександр Р. нібито самовільно залишав частину.

Між військовими виник конфлікт. Двічі судимий командир завдав потерпілому не менше восьми ударів руками та ногами по голові, шиї та тулубу.

"Спричинено тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки з переломом ребер по кільком анатомічним лініям з крововиливами навколо та розривами пристінкової плерви, закритої травми шиї з переломом під`язикової кістки та щитоподібного хряща, крововиливами навколо", – сказано у матеріалах справи.

Свідків залякали

Свідки розповіли, що підсудний регулярно бив Олександра Р. і кривдив його, підозрюючи, що той може доповідати про нього командуванню. Саме з систематичним побиттям були пов’язані періодичні візити Олександра до шпиталю.

Свідки заперечують покази командира, що військовий, якого вбили, був наркоманом. За словами побратимів, ніякого систематичного вживання наркотичних засобів Олександр Р. не допускав – іноді курив "траву", а до "важких наркотиків" відносився негативно.

Деякі солдати бачили саму бійку. Командир відділення наказав їм відтягнути Олександра Р. до лісу, де наніс йому вже фатальні удари.

Потім наказав військовослужбовцям взяти лопати і викопати яму, в яку вони й скинули тіло. За словами свідків, Олександр лежав без свідомості, ніяких ознак життя не подавав. У нього навіть не перевірили, чи є пульс. Тіло було повністю засипане.

Двічі судимий командир вирішив приховати вбивство

Після події вбивця не доповів командуванню про те, що трапилося, повідомивши лише про те, що товариш по службі втік із розташування і пішов у СЗЧ.

Командир змусив підлеглих, які бачили злочин, і допомагали ховати тіло, мовчати, залякуючи, що у них "можуть виникнути проблеми".

Батькам вбитого військовослужбовця наприкінці 2023 року командування військової частини повідомило, що їхній син не з’явився на службу і вважається дезертиром.

Як знайшли тіло

4 червня 2024 року тіло Олександра Р. випадково виявив лісник, який викликав поліцію. Експертиза встановила, що у військовослужбовця були зламані ребра і травмована шия.

Військовий був затриманий у вересні 2024 року. Свою провину він визнав частково. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що вдова військового звинувачує медиків психлікарні у смерті чоловіка.

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