Двічі відмовилася зрадити Україну: слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк повернулася з полону

З ворожого полону повернули слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яку два роки утримували в жахливих умовах.

Під час обміну 31 травня з російського полону повернулася Мар'яна Чечелюк — 24-річна слідча з Маріуполя.

Про це стало відомо з фотографій, які оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Два роки катувань, тортур, голодування й хвороб в умовах повної інформаційної ізоляції - ось ціна, яку заплатила українка за відмову зрадити свою країну.

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк

Як Мар'яна Чечелюк потрапила в полон

До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Мар'яна Чечелюк жила у Маріуполі і працювала слідчою. Родина не встигла виїхати, адже російська армія почала одразу обстрілювати місто з артилерії і бомбардувати з повітря, заблокувавши його.

Першого травня 2022 року почалася перша евакуація цивільних із "Азовсталі", під час якої вийшли й Мар’яна з сестрою Аліною. За словами батька Мар'яни, Віталія Чечелюк, представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивезти дівчат на територію підконтрольну владі України, а саме у Запоріжжя. Але вивезли в окуповане російською армією село Безіменне на фільтрацію до російських військових.

Окупанти молодшу 15-річну дівчинку залишили у Безіменному, а старшу Мар'яну відправили у СІЗО в Донецьк. На щастя, батькам вдалося забрати молодшу дочку і виїхати з Маріуполя. Мар'яна ж потрапила в полон.

Тортури, голод і побої у полоні

Мар'яну незаконно утримували спочатку в місті Оленівка на Донеччині, а згодом етапували до російського Таганрога. За два роки перебування в кремлівських катівнях молода жінка пережила справжній жах.

"У попередньому листі донька писала, що за два роки незаконного ув'язнення вона пережила багато тортур: її морили голодом, били, усіляко знущалися. Нині Мар'яні дуже важко морально та фізично знаходитись у кремлівських катівнях", - розповіла мати дівчини Наталія.

Поневіряння за ґратами підірвали здоров'я Мар'яни. У серпні 2023 року її в напівживому стані перевезли з тюрми Таганрога до окупованого Маріуполя. Матері вдалося дізнатися, що у дівчини через знущання російських тюремників розвинулися серйозні респіраторні проблеми, почало випадати волосся та з'явилися проблеми з жіночим здоров'ям.

"Через захворювання дихальних шляхів та ангіну у дівчини виникли ускладнення, які перейшли у хронічну форму бронхіту. Мар'яна дуже схудла, у неї послабився імунітет, стало випадати волосся, зникли місячні", - описувала стан доньки Наталія.

Двічі відмовилася на пропозиції зрадити Україну

За словами матері, Мар'яна двічі відмовилася на пропозиції російських спецслужб про співпрацю, незважаючи на солодкі обіцянки щодо фінансового забезпечення та погрози на її адресу.

"Мою доньку намагалися перетягнути на російський бік як солодкими обіцянками про велику зарплатню, так і залякуваннями. Але вона відмовилась", - розповіла Наталія Чечелюк.

Перебуваючи в російському полоні, Мар'яна опинилася у повній інформаційній ізоляції. Дівчина не мала жодних контактів зі своєю родиною, хоча мати постійно надсилала листи.

Чечелюки намагалися будь-що-будь домогтися звільнення доньки за допомогою міжнародних організацій. Однак навіть поїздка до штаб-квартири Червоного Хреста у Женеві не мала жодних результатів.

"Ми зустрічались з українським консулом у Швейцарії Іриною Венедіктовою. Я просила у неї не лише за свою доньку, а й за всіх полонених жінок, поранених азовців, бійців. Але у відповідь я почула, що вони не можуть вплинути на Росію", - обурюється мати Мар'яни.

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