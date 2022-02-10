Двічі вривався до спальні, бив та показував свій статевий орган: на Буковині чоловік знущався з дитини

Двічі вривався до спальні, бив та показував свій статевий орган: на Буковині чоловік знущався з дитини

Суд першої інстанції відпустив педофіла на волю.

У Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував малолітню дитину. Чоловік вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався до дитини.

Про це йдеться у вироку Чернівецького апеляційного суду, повідомляє ТСН.ua.

Суд першої інстанції звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши лише іспитовий термін. Через це прокуратура звернулась до апеляційного суду.

Як йдеться у матеріалах справи, чоловік у січні та травні в помешканні свого брата розбещував дитину. Коли дівчинка спала, він бив її, показував свій статевий орган та торкався до дитини.

Апеляційний суд частково задовольнив прохання прокуратури та засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду. Також засудженого занесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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