Двічі вривався до спальні, бив та показував свій статевий орган: на Буковині чоловік знущався з дитини

Суд першої інстанції відпустив педофіла на волю.
У Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував малолітню дитину. Чоловік вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався до дитини.
Про це йдеться у вироку Чернівецького апеляційного суду, повідомляє ТСН.ua.
Суд першої інстанції звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши лише іспитовий термін. Через це прокуратура звернулась до апеляційного суду.
Як йдеться у матеріалах справи, чоловік у січні та травні в помешканні свого брата розбещував дитину. Коли дівчинка спала, він бив її, показував свій статевий орган та торкався до дитини.
Апеляційний суд частково задовольнив прохання прокуратури та засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду. Також засудженого занесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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