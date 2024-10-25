Двічі за день намагався втекти за кордон: прикордонники затримали 23-річного киянина

Прикордонники затримали 23-річного киянина, який намагався втекти з України до Молдови.

Про це інформує ДПСУ.

Стало відомо, що вранці цього дня у пункті пропуску "Могилів-Подільськи" цей чоловік намагався незаконно перетнути кордон за білоруським паспортом. Тоді йому відмовили у пропуску та оформили документи адмінпровадження за спробу незаконного перетинання кордону.

Однак, на цьому чоловік не зупинився. Тоді він вирішив переплисти Дністер, щоб потрапити до Молдови.

"Чоловік з’явився ще й у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, як фігурант кримінального провадження за ст. 356 КК України "Самоправство", - йдеться в повідомленні.

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