Двічі за пів години зупинялося серце: у Харкові медики швидкої у заторі рятували чоловіка

Двічі за пів години зупинялося серце: у Харкові медики швидкої у заторі рятували чоловіка

Чоловіка реанімували і живим доправили до лікарні.

У Харкові медики швидкої у заторі рятували чоловіка, у якого сталася зупинка серця. Воно двічі зупинялося, і двічі працівникам швидкої вдавалося його запустити.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що виклик на "103" надійшов з приводу того, що у 49-річного чоловіка сталося запаморочення. Медики, які прибули на виклик, його оглянули і ухвалили рішення про термінову госпіталізацію.

Дорогою до лікарні серце чоловіка раптово зупинилось, і працівники розпочали проведення реанімаційних заходів. Чоловіка реанімували, а коли швидка потрапила у затор, серце пацієнта вдруге зупинилося.

"Двічі за 30 хвилин зупинялось серце 49-річного харків‘янина, і двічі бригаді ЕМД 906 вдавалося "повернути" чоловіка до життя, завдяки проведенню реанімаційних заходів. Живого чоловіка було шпиталізовано до лікувального закладу", - розповіли у Центрі.

Нагадаємо, що у Львові поліцейські реанімували кішку, яка надихалася продуктами горіння під час пожежі. Пожежа сталась у спальному районі міста.

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