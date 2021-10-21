"Двічі зґвалтована 6-річна дівчинка": адвокат родини убитої під Харковом Мирослави Третяк розповів подробиці

В матеріалах кримінального провадження є докази того, що було два протиправних контакти.
У Харківській області завершено досудове розслідування вбивства 6-річної Мирослави Третяк її 13-річним сусідом. Адвокат сім'ї загиблої дівчинки Артем Донець підтвердив факт зґвалтування дитини.
Про це повідомляє VGORODE.
У Вовчанському районному суді розглядається справа, яка стосується примусових заходів виховного характеру стосовно особи, яку підозрюють у вбивстві дівчинки.
"Сусід Мирослави є особою, яка згідно із законом не може бути притягненою до кримінальної відповідальності у цій справі. Мова йде про вбивство і зґвалтування", - сказав Донець на пресконференції, яка відбулася вчора, 20 жовтня.
За його словами, до поліції потрапляла не одна заява на 13-річного хлопчика, але правоохоронці не реагували.
"Вся сім'я - і мати, і батько, і старша сестра - перебувають в дуже глибокій психологічній кризі. Вони не просто надламані. Вони зламані. Мирослава по-звірячому вбита. Двічі зґвалтована 6-річна світла дівчинка. Зараз в матеріалах кримінального провадження є докази того, що було два протиправних контакти", - розповів адвокат родини Мирослави Третяк.
Нагадаємо:
- У селищі Старий Салтів Харківської області вночі 28 липня в покинутій будівлі знайшли тіло 6-річної Мирослави Третяк.
- У вбивстві дитини підозрюють 13-річного хлопця. Його вже затримали та обрали запобіжний захід.
- При цьому підозрюваний може уникнути реального тюремного терміну.
- У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивство 6-річної жительки селища Старий Салтів Мирослави Третяк. Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки.