"Двічі зґвалтована 6-річна дівчинка": адвокат родини убитої під Харковом Мирослави Третяк розповів подробиці

В матеріалах кримінального провадження є докази того, що було два протиправних контакти.

У Харківській області завершено досудове розслідування вбивства 6-річної Мирослави Третяк її 13-річним сусідом. Адвокат сім'ї загиблої дівчинки Артем Донець підтвердив факт зґвалтування дитини.

Про це повідомляє VGORODE.

У Вовчанському районному суді розглядається справа, яка стосується примусових заходів виховного характеру стосовно особи, яку підозрюють у вбивстві дівчинки.

"Сусід Мирослави є особою, яка згідно із законом не може бути притягненою до кримінальної відповідальності у цій справі. Мова йде про вбивство і зґвалтування", - сказав Донець на пресконференції, яка відбулася вчора, 20 жовтня.

За його словами, до поліції потрапляла не одна заява на 13-річного хлопчика, але правоохоронці не реагували.

"Вся сім'я - і мати, і батько, і старша сестра - перебувають в дуже глибокій психологічній кризі. Вони не просто надламані. Вони зламані. Мирослава по-звірячому вбита. Двічі зґвалтована 6-річна світла дівчинка. Зараз в матеріалах кримінального провадження є докази того, що було два протиправних контакти", - розповів адвокат родини Мирослави Третяк.

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