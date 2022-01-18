Двірник зарізав напарника в центрі Одеси: у поліції розкрили деталі розправи

Чоловіки посварилися через телефон.

У центрі Одеси двірник смертельно поранив ножем напарника. Чоловік загинув від втрати крові до приїзду медиків.

У поліції регіону розкрили деталі справи.

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Подія сталася в підвальному приміщенні на вулиці Базарній, де тимчасово мешкали чоловіки. Причиною конфлікту між ними став мобільний телефон.

Чоловік загубив ґаджет і, запідозривши в крадіжці 30-річного приятеля, звернувся до нього з претензією. Той відмовився що-небудь пояснювати з цього приводу, за що отримав удар ножем в стегно, стік кров’ю і загинув.

ГУ Національної поліції в Одеській області

"Дії фігуранта кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачене ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. За такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - розповів начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

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