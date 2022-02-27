Двісті нових двохсотих: у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупантів

Двісті нових двохсотих: у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупантів

Втрачає армія агресора і військову техніку.

Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, втрати російських окупантів зросли ще на 200 осіб.

Про це повідомили у Генштабі.

За чотири дні війни знищено 4,5 тис. російських окупантів.

Втрати техніки армії РФ = знищено та пошкоджено:

літаків – 27,

гелікоптерів – 26,

танків ‒ близько 150

ББМ ‒ понад 700 од.,

гармат – близько 50,

один ЗРК БУК,

чотири РСЗВ БМ-21 Град,

60 цистерн,

два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці.

У Генштабі наголошують, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг", - йдеться у повідомленні.