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Двісті нових двохсотих: у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупантів

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Втрачає армія агресора і військову техніку.

Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, втрати російських окупантів зросли ще на 200 осіб.

Про це повідомили у Генштабі. 

За чотири дні війни знищено 4,5 тис. російських окупантів.

Втрати техніки армії РФ = знищено та пошкоджено:

  • літаків – 27,
  • гелікоптерів – 26,
  • танків ‒ близько 150
  • ББМ ‒ понад 700 од., 
  • гармат – близько 50, 
  • один ЗРК БУК, 
  • чотири РСЗВ БМ-21 Град, 
  • 60 цистерн, 
  • два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці. 

У Генштабі наголошують, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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