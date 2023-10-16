Двійня за $4 тисячі: "багатодітний" киянин придумав хитру схему, як втекти за кордон

Чоловік стіерджував, що 16 вересня у нього народилася у Молдові двійня і навіть показав молдовське свідоцтво про народження.

На Закарпатті прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька, щоб втекти за кордон.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

Щоб виїхати в Румунію, чоловік показав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у нього 16 вересня народилася у Молдові двійня.

Молдовське свідоцтво про народження / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Ухилянт зізнався, що придбав їх за $4000.

Ще один ухилянт, 45-річний киянин намагався незаконно виїхати до Угорщини, придбавши собі довідку про хворобу хребта. Під час перевірки довідки ВЛК та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів.

"Прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіціїпро виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітки спробували підзаробити на ухилянтах і пообіцяли переправити їх до Угорщини за 3 тисячі доларів США.

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