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Двійня за $4 тисячі: "багатодітний" киянин придумав хитру схему, як втекти за кордон

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Двійня за $4 тисячі: "багатодітний" киянин придумав хитру схему, як втекти за кордон

Чоловік "купив" свідоцтва про народження дітей / Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік стіерджував, що 16 вересня у нього народилася у Молдові двійня і навіть показав молдовське свідоцтво про народження.

На Закарпатті прикордонники викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька, щоб втекти за кордон.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

Щоб виїхати в Румунію, чоловік показав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у нього 16 вересня народилася у Молдові двійня.

Молдовське свідоцтво про народження / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Молдовське свідоцтво про народження / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Ухилянт зізнався, що придбав їх за $4000.

Ще один ухилянт, 45-річний киянин намагався незаконно виїхати до Угорщини, придбавши собі довідку про хворобу хребта. Під час перевірки довідки ВЛК та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів.

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"Прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіціїпро виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітки спробували підзаробити на ухилянтах і пообіцяли переправити їх до Угорщини за 3 тисячі доларів США.

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Дата публікації
Перегляди
771
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