Двійнята з Харкова, батьки яких загинули в ДТП на окружній, вчаться заново ходити

Двійнята з Харкова, батьки яких загинули в ДТП на окружній, вчаться заново ходити

Брат і сестра потроху одужують.

Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився приємними новинами, які не стосуються війни. Він розповів, про стан двійнят, які разом з батьками потрапили у смертельну ДТП на окружній у Харкові 12 січня.

Про те, як почуваються діти він розповів у своєму телеграмі.

"Хвилина позитивних новин. Пам'ятаєте ту страшну аварію на окружній 12 січня, коли сирітками залишилися двоє трирічних діток – брат та сестра? Вони мали страшні переломи, хлопця вдалося врятувати завдяки вмінням і знанням наших лікарів. Я радий повідомити, що діти отримують всю необхідну їм допомогу, йдуть на виправлення і навіть наново вчаться ходити! Величезна подяка нашим медикам за їхню самовіддану працю!", - написав Терехов.

Нагадаємо, що у Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей. ДТП сталася на повороті на Черкаську Лозову. Зіткнулися дві автівки.

В результаті таксі "30-40" влетіло у відбійник і повисло. Загинули троє людей, ще двоє дітей, які перебували на момент зіткнення в автомобілях, залишилися сиротами і отримали травми різного ступеня тяжкості.