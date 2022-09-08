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Двох бойовиків "ЛНР" взяли в полон у Харківській області: фото

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Двох бойовиків "ЛНР" взяли в полон у Харківській області: фото

Фото: Національна гвардія України

Бойовики намагалися виїхати з району ведення бойових, але спецпризначенці НГУ зруйнували їхні плани.

У Харківській області спецпризначенці Нацгвардії взяли у полон двох бойовиків терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України в Twitter.

Бойовиків затримали, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів в Харківській області.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті", - йдеться в ньому.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових у Харківській області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2917
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