Двох бойовиків "ЛНР" взяли в полон у Харківській області: фото

Бойовики намагалися виїхати з району ведення бойових, але спецпризначенці НГУ зруйнували їхні плани.

У Харківській області спецпризначенці Нацгвардії взяли у полон двох бойовиків терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України в Twitter.

Бойовиків затримали, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів в Харківській області.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті", - йдеться в ньому.

Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті



‼️Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "лнр", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів. pic.twitter.com/W2TBFAQxqO — НГУ (@ng_ukraine) September 8, 2022

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових у Харківській області.

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