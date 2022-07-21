Двох бойовиків "ЛНР", яких взяли у полон під час боїв, відправили за ґрати на 8 та 10 років

Двох засуджених бойовиків взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року.

Двох бойовиків "ЛНР", які воювали проти України, відправили за ґрати. Їх засудили до 8 та 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року.

Як встановила СБУ, один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Другий пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за тяжкі тілесні ушкодження.

У 2021 році він знову вчинив злочин, після чого отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт "на службу" у лавах "народної міліції ЛНР".

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до 8 та 10 років позбавлення волі. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), та ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

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