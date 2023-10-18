Двох кримців оштрафували за публічне прослуховування української музики: про яку пісню йдеться

Росіяни у Криму продовжують тероризувати людей за прихильність до України.

Двом кримцям призначили штраф за те, що вони публічно слухали українську пісню. Це був трек "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza.

Що відомо

Як зазначають журналісти, Ленінський районний суд Криму оштрафував Ленура Халілова та Дмитра Камишанцева. Вони мають сплатити 40 тисяч рублів. Стаття доволі традиційна – "дискредитація російської армії".

"Адміністративну справу порушили, бо мешканці анексованого Криму публічно прослуховували пісню "Доброго вечора, ми з України". На думку суду, так Халілов і Камишанцев "висловлювали незгоду із проведенням СВО". Чоловіки визнали провину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму поплічники країни-агресора вимагають покарання для жінки, яка слухала в автомобілі пісню "Чорнобаївка". Зокрема, Z-прихильники ініціювали звернення до правоохоронних органів.

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