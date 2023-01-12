Двох маленьких дітей три години шукали на Полтавщині: де їх знайшли (фото)

У Полтавській області 8-річний хлопчик та 10-річна дівчинка пішли гуляти та увечері не повернулись додому. Їх шукала поліція протягом трьох годин.

Про це інформує пресслужба Нацполіції області.

До поліції міста Зіньків 11 січня за допомогою звернулась місцева жінка, яка просила знайти двох її малолітніх дітей.

Зі слів жінки, син та донька пішли гуляти, але увечері не повернулись додому. Поліція негайно почала шукати дітей.

До пошуків окрім поліцейських залучили кінологів, місцевих працівників ДСНС, лісників та громадськість. Упродовж трьох годин дітей вдалося знайти. Вони перебували у місцевому сіннику.

Дітей повернули у родину. Вони не постраждали. Наразі обставини події вивчають працівники ювенальної превенції місцевого підрозділу поліції.

Нагадаємо, на Волині медики 4 години реанімували дітей, яких витягли з-під криги.

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