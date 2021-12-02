Двох мертвих хлопців знайшли в орендованій квартирі у Полтаві: ще один потрапив до реанімації

Двох мертвих хлопців знайшли в орендованій квартирі у Полтаві: ще один потрапив до реанімації

За попередньою інформацією, молодики приїхали до Полтави з різних районів на заробітки.

У середу, 1 грудня, в одній з орендованих квартир на Рибальському Провулку у Полтаві знайшли тіла двох хлопців 25 та 17 років. Про покійників поліцію повідомила власниця помешкання, яка здавала житло молодикам.

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Як розповіли у поліції, в квартирі ще був один хлопець, його у непритомному стані госпіталізували до реанімації.

"Повідомлення від власниці квартири надійшло до поліції 1 грудня близько 17:00. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила особи померлих. Ними виявились 25-річний чоловік з Гадяччини та 17-річний юнак з Миргородщини. Під час огляду тіл померлих, візуальних ознак насильницької смерті не виявлено", - поінформували у поліції.

Особу третього хлопця, якого в непритомному стані госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, встановлюють правоохоронці.

За попередньою інформацією, молоді люди приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки. Квартира, яку вони винаймали, була зачинена зсередини.

Усі обставини та причини смерті хлопців з’ясовує слідство. У справі призначили низку експертиз.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

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