Двох немовлят переплутали в лікарні: родини дізналися про це через півстоліття

Таємниця з'ясувалася більше, ніж через 50 років.

У Великій Британії в одній з лікарень випадково переплутали двох новонароджених. Сталося це ще 1967 року, однак про прикру медичну помилку родини дізналися лише через 55 років – у цьому допоміг домашній тест ДНК.

Про це пише BBC.

Історія розпочалася ще 2021 року, коли британець Тоні вирішив знічев’я використати тест ДНК, який отримав як подарунок на Різдво.

Після того, як чоловік отримав результати, виявилося, що його походження з Ірландії, звідки родом його мати. Також на генеалогічному дереві був його двоюрідний брат, який раніше здавав тест ДНК.

Однак тест називав його сестрою невідому для нього жінку на ім’я Клер.

"Під час листування чоловік з’ясував, що Клер народилася в тому ж медзакладі, що і Джессіка, яку він усе життя вважав своєю сестрою. 55-річні жінки прийшли на світ із різницею в кілька годин", - йдеться в повідоленні.

Тоді Тоні припустив, що незадовго після народження дівчаток переплутали в лікарні.

Згодом Клер вдалося познайомитися зі своєю біологічною матір’ю Джоан та рідним братом.

Виявилося, що її справжні родичі проживали в селі, повз яке жінка щоранку проїжджала дорогою на роботу.

Біологічна мати Джессіки, яка давно розлучилася зі батьком жінки, померла на початку 2024 року.

"Тоні звернувся до національної медичної служби Великої Британії і надав результати домашніх тестів ДНК. Там визнали, що дійсно була помилка медичних працівників, через яку немовлят помилково віддали в чужі родини. У службі назвали випадок "унікальним та складним", тому там досі працюють над визначенням суми компенсації, яку виплатять родинам", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, французькі та саудівські археологи знайшли укріплене місто бронзового віку, розташоване в оазисі в пустелі.

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