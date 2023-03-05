Українських пілотів відправили у США для навчання керувати винищувачами на тренажері – американські ЗМІ

Двоє українських пілотів перебувають у Тусоні, що в штаті Арізона. Там на військовій базі оцінюють і покращують їхні вміння управління штурмовиками. Американцям це потрібно, зокрема, і для того, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання українців керувати винищувачами F-16.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на двох чиновників Конгресу та високопоставленого чиновника США.

Українські військові вперше прибули до США для оцінки здібностей америкнськими інструкторами. Їхні навички оцінюють на тренажерах. Вони використовують симулятор, який може імітувати механіку польотів різних типів літаків, і F-16 також. Незабаром до пілотів можуть доєднатися ще 10 їхніх українських колег.

"Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", - сказав представник адміністрації.

Водночас чиновники підкреслили, що наразі це не навчання безпосередньо на винищувачах F-16. Вони додали, що українці на території США цими літаками керувати поки що не будуть. Також чиновники заявили, що зараз немає жодних оновлень стосовно рішення США щодо надання F-16 Україні.

Нагадаємо, що на даний момент між Україною та західними партнерами тривають дискусії щодо постачання натівських бойових літаків для ЗСУ. Проте українські Повітряні сили вже відібрали найкращих пілотів, які зможуть швидко опанувати навичками керування винищувачами.

Готові отримати F-16: Україна вже зібрала команду пілотів для американських винищувачів

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