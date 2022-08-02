Двох ворожих агентів затримала Служба безпеки України на Сумщині

Одного підозрюваного затримали на пляжі, іншого - "взяли" у власній квартирі.

Двоє громадян України, мешканці Шосткинського району, іще в перші дні повномасштабного вторгнення завербував російський військовий, йдеться в ТСН.

Відтоді чоловіки шукали для своїх кураторів слабкі місця в обороні регіону, доповідали про дислокацію ЗСУ, кількість військових та озброєння.

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Одного підозрюваного затримали на пляжі. Він був у військовій формі, хоч до армії жодного стосунку не має.

Другого - "взяли" у власній квартирі. Під час обшуків у затриманих знайшли мобільні телефони та банківські картки, на які вони отримували платню.

За даними СБУ, передані підорюваними зйомки військових об'єктів та геолокації ворог планував використати для роботи диверсійно-розвідувальних груп. Тепер чоловікам, підозрюваним у державній зраді, загрожує довічне ув’язнення.

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