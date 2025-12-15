"Двох мужиків у***ли, бабу зґвалтували, гроші забрали": росіянин про злочини окупантів на Бєлгородщині

Перехоплення ГУР / © ГУР Міноборони

Мешканець Бєлгородської області РФ розповів про злочини проти цивільного населення, до яких вдаються російські військові. Зокрема, вони здійснили нову серію на Бєлгородщині.

Про це повідомляє ГУР МО.

Дата публікації 16:15, 15.12.25 Росіянин розповів про злочини армії РФ на Бєлгородщині

«Чув, двоє солдатів у Таволжанці (Бєлгородська область, РФ) двох мужиків у***ли, бабу зґвалтували, гроші забрали. Одного ж заарештували, він втік», — розповів він.

Щоправда, каже, його потім зловили і «перебили ноги».

За словами росіянина, тричі засуджений солдат-рецидивіст служив у тилу.

«Він у Шебекіно (Бєлгородська область, РФ — ред.), с**а, служив, тричі судимий. На передок треба їх, бл**ь», — скаржиться московит.

Також він навів приклад іншого військового — «Хобота» — який є несудимим і пішов на війну, щоб помститися «за брата». Мовляв, він доброволець, а його одразу кинули на передову. На другий день у горе-вояки «вибило очі».

Бачимо, що кількість воєнних злочинів проти власного цивільного населення зі сторони військовослужбовців російської армії стрімко зростає. У ГУР наголошують: за усе буде справедлива відплата.

Раніше окупанти розповіли, як евакуюють поранених з Покровського напрямку. Мовляв, «руки й ноги слід відрізати», щоб «було легше нести». І «церемонитися», наголошують росіяни, не з ким не будуть.

«Ти йому розкажи, як вони мирних FPV в****ли, які в наш бік намагалися йти. Скажи, з ними те саме буде», — говорить військовий РФ.

Деталі розмови, яку вдалося перехопити ГУР МО, — читайте у матеріалі ТСН.ua.