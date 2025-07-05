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Двох підлітків уразило струмом на даху потяга на Ніжинському вокзалі: наслідки трагічні
Спроба піднятись на дах вагона на вокзалі у Ніжині завершилася смертю.
Увечері 5 липня на території Ніжинського залізничного вокзалу сталася трагедія: струмом уразило двох молодих людей — 15-річного хлопця та 19-річну дівчину.
Про це повідомляє ДСНС України.
Обоє перебували на даху одного з вагонів.
Рятувальники оперативно прибули на місце, зняли постраждалих із вагона та передали їх медикам. На жаль, хлопець помер ще до прибуття до лікарні. Дівчина перебуває у реанімації, її стан оцінюють як тяжкий.
Обставини події з’ясовують правоохоронці. За попередніми даними, підлітки самовільно піднялися на дах вагона, де їх уразило високовольтне обладнання.
Нагадаємо, у четвер, 3 липня, на поїзді, що рухався між Гамбургом (Німеччина) та Віднем (Австрія), озброєний сокирою чоловік напав на чотирьох пасажирів, завдавши їм легких травм.
За даними ЗМІ, нападником виявився 20-річний сирієць, який тримав у одній руці сокиру, а в іншій — молоток. Під час нападу один із пасажирів активував екстрене гальмо, що призвело до зупинки потяга.
Нападника затримали ще до прибуття поліції, але він отримав серйозні травми і був екстрено доставлений до лікарні санітарною авіацією. Серед постраждалих пасажирів троє — також сирійці віком 15, 24 та 51 років. Про громадянство четвертого потерпілого, 38-річного чоловіка, інформація не розголошується.