ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1050
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Львові: мати знайшла мертвими двох 14-річних підлітків

Двох підлітків знайшли мертвими у помешканні в Личаківському районі Львова.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Рослідування (ілюстративне фото)

Рослідування (ілюстративне фото) / © Associated Press

Увечері вівторка, 12 серпня, у Львові в будинку в Личаківському районі виявили без ознак життя двох підлітків. Їхні тіла на підлозі знайшла мати одного з хлопців, яка й викликала поліцію.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Львівській області.

Загиблим було по 14 років, оскільки вони народилися 2010 року. Один з них навчався у Львові, а інший тимчасово проживав у Польщі. На тілах хлопців не було видимих ушкоджень.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». Наразі триває розслідування та призначено експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал за участі п’яного «любителя окупантів». Так, на Лук’янівці 55-річний мешканець із вікна багатоповерхівки слухав російську музику та вигукував «Слава Росії!» до військового.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie