Трагедія у Львові: мати знайшла мертвими двох 14-річних підлітків
Двох підлітків знайшли мертвими у помешканні в Личаківському районі Львова.
Увечері вівторка, 12 серпня, у Львові в будинку в Личаківському районі виявили без ознак життя двох підлітків. Їхні тіла на підлозі знайшла мати одного з хлопців, яка й викликала поліцію.
Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Львівській області.
Загиблим було по 14 років, оскільки вони народилися 2010 року. Один з них навчався у Львові, а інший тимчасово проживав у Польщі. На тілах хлопців не було видимих ушкоджень.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». Наразі триває розслідування та призначено експертизи для встановлення причини смерті.
