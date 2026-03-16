Двох високопосадовців СБУ спіймали на хабарі в понад $600 тис.: деталі гучної справи

Двох посадовців СБУ спіймали на хабарі в понад пів мільйона доларів / © Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали двох співробітників СБУ на вимаганні та отриманні хабаря. Посадовців спецслужби викрили під час передавання грошей, наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У понеділок, 16 березня, правоохоронці затримали заступників керівників управлінь СБУ Київщини та Рівненщини, а також їхнього цивільного спільника. Посадовців підозрюють у спробі отримати від підприємця понад 600 тисяч доларів США.

За ці кошти затримані обіцяли «вирішити питання» у кримінальній справі: змінити статтю обвинувачення, вивести з-під удару справжніх винуватців, підставивши замість них інших осіб, а також гарантувати безперешкодний видобуток бурштину в регіоні. Всіх учасників схеми затримали безпосередньо в межах чинного законодавства.

Вищезазначених посадовців і посередника затримали 16 березня під час отримання хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США як частини від загальної суми неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22,1 тисячі доларів США — за сприяння у видобутку бурштину.

Наразі проводяться невідкладні обшуки у службових кабінетах ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці готують затриманим офіційні підозри за статтею про отримання хабаря у великому розмірі. Невдовзі суд визначить для них запобіжні заходи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив голову управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка після того, як посадовця затримали на отриманні хабаря. Корупційна справа, фігурантом якої є посадовець, стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків.

