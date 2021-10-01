Двом чиновникам Чернівецької міської ради оголосили підозру: у чому їх звинувачують

Двом чиновникам Чернівецької міської ради оголосили підозру: у чому їх звинувачують

Якщо вину працівників мерії доведуть, то їм загрожуватиме до 3 років позбавлення волі і штраф.

Двом працівникам департаменту урбаністики Чернівецької міської ради повідомили про підозру у копіюванні службової інформації. За скоєне їм загрожує ув'язнення і штраф.

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Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За версією слідства, працівники скопіювали електронні документи з обмеженим доступом і протягом кількох років зберігали їх на сервері. Документи були доступні для людей, які не мали права переглядати службову інформацію.

"Ці документи мають гриф "Для службового користування". Вони повинні зберігатися відповідно до нормативних документів, оскільки містять інформацію про об’єкти критичної інфраструктури міста. А такі дані можуть становити інтерес для спецслужб іноземних держав і використовуватися для проведення диверсійних і терористичних актів", - пояснили в СБУ.

СБУ

Наразі керівнику одного з підрозділів департаменту повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 362, а провідному спеціалісту – за ч.1 ст.361-2 Кримінального кодексу України.

Керівнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а працівнику відділу — штраф від 8 до 17 тисяч гривень або ув'язнення на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше у Вінниці викрили чиновників, які вирішили збагатитися на закупівлі протиожеледної солі.

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