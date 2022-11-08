Двом директорам навчальних закладів і викладачці з Донеччини оголосили про підозру у колабораціонізмі

Колаборанти вже видавали фейкові дипломи про завершення навчання в окупованій школі.

Трьом освітянам з Донеччини заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності. Їх підозрюють у співпраці з окупантами.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні-липні 2022 року троє освітян з Донеччини надали добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли псевдопосади у так званих навчальних закладах на окупованих територіях.

Колишній директор школи у селищі Нікольське став "керівником Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Школа ім. Героя Радянського Союзу Могильного" псевдоадміністрації Новоазовського району.

Перейшла на бік окупантів і завідувачка кафедри "Приазовського державного технічного університету". Вона "очолила" кафедру "Будівництво, архітектура і дизайн" та стала помічницею так званого "ректора" цього закладу.

З окупантами почав співпрацювати і колишній директор гімназії у Маріуполі. Жінка при окупантах стала "директором Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Середня школа № 65 міста Маріуполь".

Фото: Прокуратура Донецької області

"Використовуючи надані ворогом "повноваження", педагоги впроваджують стандарти освіти держави-агресора, які будуються на возвеличенні "руского міра" і нав’язуванні ненависті до України, її духовних, етичних та історичних цінностей. Зокрема, перший підозрюваний підписав та видав випускнику фейковий документ про завершення навчання в окупованій школі. Двоє інших поширили у мережі Інтернет інформацію про початок нового навчального року в очолюваних закладах та обіцяли по його завершенні видати здобувачам освіти такі ж фейкові дипломи та атестати", - розповіли в прокуратурі.

Трьом освітянам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, їм загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, журналістка з Маріуполя після окупації міста вирішила перейти на бік росіян – їй оголосили про підозру у колабораціонізмі.

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