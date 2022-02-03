Двом колишнім суддям у Києві оголошено вирок: їх взяли під варту в залі суду

Двом колишнім суддям у Києві оголошено вирок: їх взяли під варту в залі суду

Служителів Феміди було викрито на отриманні 8 тисяч доларів хабаря за позитивне вирішення цивільного позову.

У четвер, 3 лютого, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду міста Києва. Їх було викрито в отриманні 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Одного зі служителів Феміди визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 368 КК України. Суд призначив йому як покарання позбавлення волі терміном 7 років 6 місяців з конфіскацією всього майна. Також його позбавлено права обіймати посаду судді протягом трьох років.

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Іншого суддю, який на час вчинення злочину був адвокатом, визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

Засуджені мають право на оскарження вироку. До часу набрання вироком законної сили обох колишніх служителів Феміди взято під варту.

У ГО "Центр протидії корупції" уточнили, що вирок було оголошено у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака та Олександра Білика.

Ще у 2016 році суддя Новак розпочав розгляд справи за позовом до приватної страхової компанії, в якому заявник вимагав поновити його на роботі та виплатити компенсацію у розмірі 1,5 млн грн. Інтереси позивача представляв колишній суддя цього ж суду, адвокат Білик, який і виступив посередником при передаванні хабаря.

Окрім отримання неправомірної вигоди, Новака було визнано винним у володінні вогнепальною зброєю без законно отриманого дозволу, а Білика – у пособництві та підбурюванні до скоєння кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше злодій уночі пробрався до приміщення Західного апеляційного господарського суду у місті Львові та здійснив крадіжку із сейфу в кабінеті одного із суддів.

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