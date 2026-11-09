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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дворічна дитина потрапила до реанімації після удару по Харкову: що відомо про атаку РФ

У Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина у реанімації.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Лікарня

Лікарня / © pixabay.com

У Київському районі Харкова через удар російського безпілотника вдень 9 листопада зазнала поранення дворічна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака РФ на Харків 9 листопада — що відомо

За його словами, медики роблять усе можливе для порятунку дитини.

«Дворічний хлопчик зазнав поранень. Наразі він у реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — зазначив Синєгубов.

Згодом він повідомив, що у Київському районі Харкова зросла кількість поранених внаслідок ворожого удару — наразі відомо про трьох постраждалих. За медичною допомогою додатково звернулися двоє жінок.

«Внаслідок удару дрону пошкоджено 5 автомобілів і скління магазину. Профільні фахівці усувають наслідки», — додав Синєгубов.

Війна в Українні — останні новини

Нагадаємо, у Києві 9 листопада пролунали вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через атаку російських безпілотників. Згодом стало відомо про наслідки у Солом’янському, Святошинському, Деснянському і Шевченківському районах Києва.

Також російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на півночі регіону фіксуються перебої з електропостачанням.

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