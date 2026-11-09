Дворічна дитина потрапила до реанімації після удару по Харкову: що відомо про атаку РФ

Лікарня / © pixabay.com

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У Київському районі Харкова через удар російського безпілотника вдень 9 листопада зазнала поранення дворічна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, медики роблять усе можливе для порятунку дитини.

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«Дворічний хлопчик зазнав поранень. Наразі він у реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу», — зазначив Синєгубов.

Згодом він повідомив, що у Київському районі Харкова зросла кількість поранених внаслідок ворожого удару — наразі відомо про трьох постраждалих. За медичною допомогою додатково звернулися двоє жінок.

«Внаслідок удару дрону пошкоджено 5 автомобілів і скління магазину. Профільні фахівці усувають наслідки», — додав Синєгубов.

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Нагадаємо, у Києві 9 листопада пролунали вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через атаку російських безпілотників. Згодом стало відомо про наслідки у Солом’янському, Святошинському, Деснянському і Шевченківському районах Києва.

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Також російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на півночі регіону фіксуються перебої з електропостачанням.

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