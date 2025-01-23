Дворічна - мінус, ворог вже пішов на Кутьківку - військовий оглядач

Дворічна - мінус. Село практично окуповане.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Ворог вже пішов напрямком на Кутьківку.

"Трохи південніше - шалений тиск на Западне. Також маневр в обхід села зі сходу, у напрямку на сам Купʼянськ", - йдеться у повідомленні.

Сили Оборони докладають надзусиль для стабілізації ситуації.

"Але плацдарм на західному березі Оскола ліквідувати вже буде нереально наявними силами. Головне - не дати закріпитися на північних околицях Купʼянська та обійти його у напрямку Благодатівки. Бо буде біда", - резюмував оглядач.

Також читайте ЗСУ значно покращили свої позиції на Купʼянському напрямку — генерал Романенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ загрожує напівоточення на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області.

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