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Дворічна - мінус, ворог вже пішов на Кутьківку - військовий оглядач

Дворічна - мінус, ворог вже пішов на Кутьківку - військовий оглядач

Російські окупанти тиснуть на Западне / Фото: Associated Press

Сили Оборони докладають надзусиль для стабілізації ситуації.

Дворічна - мінус. Село практично окуповане.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Ворог вже пішов напрямком на Кутьківку.

"Трохи південніше - шалений тиск на Западне. Також маневр в обхід села зі сходу, у напрямку на сам Купʼянськ", - йдеться у повідомленні. 

Сили Оборони докладають надзусиль для стабілізації ситуації.

"Але плацдарм на західному березі Оскола ліквідувати вже буде нереально наявними силами. Головне - не дати закріпитися на північних околицях Купʼянська та обійти його у напрямку Благодатівки. Бо буде біда", - резюмував оглядач. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ загрожує напівоточення на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області.

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