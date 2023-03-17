Дворічного хлопчика на Кіровоградщині знайшли за 4 кілометри від дому: фото

Хлопчика, який зник із подвір’я біля власного будинку, шукали майже добу. До його пошуків було залучено понад 350 осіб.

Вранці у п’ятницю, 17 березня, поліцейські Кіровоградської області знайшли дворічного хлопчика, про зникнення якого напередодні заявила його мати.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Кіровоградській області.

Мати розповіла, що малюк у першій половині дня зник із власного подвір'я.

До безперервних пошукових заходів долучилися поліцейські, рятувальники ДСНС та місцеві мешканці - загалом понад 350 осіб.

“Було обстежено площу обсягом понад 800 га, зокрема територію населеного пункту, прилеглу до села місцевість – береги річки та лісовий масив, яри та поля. На одному з них поліцейські знайшли зниклого хлопчика”, - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди викликали лікарів, оскільки в дитини були ознаки переохолодження організму. Поки медики були в дорозі, правоохоронці зігрівали малого, загорнувши у поліцейський бушлат.

На теперішній час дитина перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів, які надають хлопчику необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше на залізничному вокзалі міста Подільськ, що на Одещині, знайшли зниклу безвісти 14-річну дівчину. Про зникнення дитини повідомив її дядько.

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