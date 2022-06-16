Двоє американських добровольців зникли на Харківщині і, можливо, потрапили у полон - ЗМІ

Двоє американських добровольців зникли на Харківщині і, можливо, потрапили у полон - ЗМІ

У Харківській області зникли двоє добровольців з США, які воювали на боці ЗСУ.

Припускають, що вони могли потрапити у полон.

Про це повідомляє CNN.

Двоє американців, які борються на Харківщині на боці українських військ проти Росії, яка вторглася на територію України, вже тиждень не виходять на зв’язок. Припускають, що вони могли потрапити у полон.

Зникли - 39-річний Алекс Джон-Роберт Друке з Таскалуса та 27-річний Енді Тай Нгок Х’юїн із Хартселла. Обидва зі штату Алабама.

Їхній товариш розповів, що вони перебували у складі 92-ї бригади ЗСУ на території Харківської області в районі села Ізбицьке і зникли під час бою.

Наступного дня російські пропагандистську ЗМІ повідомили, що під Харковом були взяті в полон двоє американців. Поки що ця інформація остаточно не підтверджена.

Рідні зниклих військовслужбоців звернулися до посольства США в Україні. Востаннє, за їхніми словами, вони спілкувалися із ними 8 червня.

Представник Держдепартаменту США повідомив, що їм "відомо про непідтверджені повідомлення щодо двох громадян США, захоплених у полон в Україні".

"Ми уважно стежимо за ситуацією та перебуваємо в контакті з українською владою", – сказав представник Деждепу.

У Білому домі теж поки не мають підтвердженої інформації про захоплених у полон громадян США. тут запевняють, що зроблять все, щоб американці повернулися додому.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, де та як можна отримати інформацію щодо тих, хто зник. При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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