Двоє братів на Харківщині розстріляли з автомата охоронця мисливських угідь: фото

Між братами та сторожем виник конфлікт, який завершився вбивством.

На Харківщині двоє рідних братів 30 та 31 років вбили охоронця приватних мисливських угідь. Тіло 58-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями було знайдено 30 січня неподалік села Моначинівка Куп’янського району в вагончику на території господарства.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Причетними до вбивства виявилися два місцевих мешканці, рідні брати 30 та 31 років, у яких з потерпілим був давній конфлікт.

В день вбивства зловмисники прийшли до охоронця, влаштували з ним чергову сварку та застрелили чоловіка з автомата.

Покидаючи місце злочину, вони прихопили бензопилу, яку знайшли у вагончику.

Під час обшуку працівники поліції вилучили у підозрюваних автомат Калашникова та викрадене майно.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбою. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, киянин застрелив з рушниці 35-річну дружину брата, і щоб приховати вбивство, інсценував грабіж.

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