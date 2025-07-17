Двоє черкащан тікали до Білорусі: один хотів висмикнути зброю у прикордонника

Затриманий ухилянт

Реклама

На Рівненщині, поблизу кордону з Білоруссю, виявили двох жителів Черкащини, які намагалися втекти з України.

Про це передає Держприкордонслужба.

За словами прикордонників, коли чоловіки побачили прикордонний наряд, то намагалися втекти, ігноруючи вимоги військових. Своєю чергою військові ДПСУ здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого обох правопорушників затримали.

Реклама

Під час затримання один із чоловіків чинив активний опір. Він намагався вихопити зброю з рук прикордонника. Порушника вдался зупинити без постраждалих.

Наразі затриманих для подальшого з’ясування всіх обставин події передано співробітникам поліції. У суді їм доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства та злісну непокору законній вимозі військовослужбовця ДПСУ.

Раніше ми писали, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».