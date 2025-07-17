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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Двоє черкащан тікали до Білорусі: один хотів висмикнути зброю у прикордонника

Біля кордону з Білоруссю житель Сміли намагався заволодіти зброєю прикордонника.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий ухилянт

Затриманий ухилянт

На Рівненщині, поблизу кордону з Білоруссю, виявили двох жителів Черкащини, які намагалися втекти з України.

Про це передає Держприкордонслужба.

За словами прикордонників, коли чоловіки побачили прикордонний наряд, то намагалися втекти, ігноруючи вимоги військових. Своєю чергою військові ДПСУ здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого обох правопорушників затримали.

Під час затримання один із чоловіків чинив активний опір. Він намагався вихопити зброю з рук прикордонника. Порушника вдался зупинити без постраждалих.

Наразі затриманих для подальшого з’ясування всіх обставин події передано співробітникам поліції. У суді їм доведеться відповідати за недотримання прикордонного законодавства та злісну непокору законній вимозі військовослужбовця ДПСУ.

Раніше ми писали, як діють схеми з переправлення ухилянтів до Придністров’я і скільки коштує «квиток».

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