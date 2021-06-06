Двоє чоловіків загинуло, жінка в реанімації: у Закарпатській області в ДТП розбилось подружжя (фото)

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 ККУ.
Між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району Закарпатської області у ДТП потрапили два автомобілі. На місці трагедії загинуло двоє чоловіків.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
Аварія сталась 6 червня о 2 годині ночі на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat В6 та Volkswagen Passat В7.
В одному із авто їхало подружжя - 20-річна жінка та її 26-річний чоловік із Рахівського району Закарпатської області, в іншому - 39-річний житель Мукачева. Чоловіки загинули на місці ДТП, 20-річну жінку-водія госпіталізували в реанімацію.
На місці аварії працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Триває слідство.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у якій загинуло двоє людей.