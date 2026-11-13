Ворог атакував Сумщину / © Defense Express

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Російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, російський безпілотник атакував чоловіків, коли ті перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді. Обидва цивільні дістали смертельні поранення.

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«Загинули чоловіки віком 57 та 47 років. Ворог атакував їх FPV-дроном, коли вони перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району», — йдеться у повідомленні.

Григоров наголосив, що російські дрони щодня становлять загрозу для цивільного транспорту в громадах області.

Найнебезпечнішою залишається ситуація у прикордонних населених пунктах, де оголошена обов’язкова евакуація. Очільник ОВА закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та виїжджати до безпечніших місць, скориставшись можливістю евакуації.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок, на місці трагедії загинула 44-річна жінка.

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Ми раніше інформували, що росіяни вивели додаткові екіпажі БПЛА для терору Запоріжжя: подробиці ударів FPV-дронів по автобусах, захист транспорту бронеплівкою.

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