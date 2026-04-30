Двоє дітей постраждали через несправний газовий котел
Двоє хлопчиків потрапили до лікарні через отруєння чадним газом.
На Рівненщині двоє малолітніх дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Причиною нещасного випадку стала несправність газового котла у будинку.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники уточнили, що через несправність газового котла постраждали двоє хлопчиків, 2012 року народження.
«Попередній діагноз — отруєння чадним газом. На щастя, стан дітей легкий, вони під наглядом лікарів», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають до пильності під час використання газових приладів:
регулярно перевіряйте справність газового обладнання;
забезпечте вентиляцію у приміщеннях;
встановіть детектор чадного газу — це рятує життя.
