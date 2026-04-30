Двоє дітей постраждали через несправний газовий котел

Діти в лікарні

На Рівненщині двоє малолітніх дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Причиною нещасного випадку стала несправність газового котла у будинку.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники уточнили, що через несправність газового котла постраждали двоє хлопчиків, 2012 року народження.

«Попередній діагноз — отруєння чадним газом. На щастя, стан дітей легкий, вони під наглядом лікарів», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають до пильності під час використання газових приладів:

регулярно перевіряйте справність газового обладнання;

забезпечте вентиляцію у приміщеннях;

встановіть детектор чадного газу — це рятує життя.

