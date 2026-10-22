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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Двоє дітей серед постраждалих: російський безпілотник атакував будинок на Житомирщині

Двох постраждалих внаслідок російської повітряної атаки доправили до обласної лікарні.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака російських дронів

Атака російських дронів / © ТСН.ua

На Житомирщині внаслідок російської атаки ударним безпілотником постраждали дев’ятеро людей, зокрема двоє дітей. Ворожий дрон у четвер, 22 жовтня, влучив у приватний житловий будинок на території Житомирської громади.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Росія продовжує свідомий терор проти мирної Житомирщини», — наголосив очільник ОВА.

За його словами, двох постраждалих уже доправили до обласної лікарні. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного Хреста. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.

«Усім постраждалим надається вся необхідна допомога та підтримка», — повідомив Бунечко.

Нагадаємо, російські окупанти 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».

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