Двоє дітей за 10 500 доларів: ділки на Тернопільщині й Буковині вигадали хитрий спосіб для ухилянтів

У Тернопільській і Чернівецькій областях затримали двох чоловіків, які з ухилянтів робили "багатодітних батьків" та допомагали чоловікам тікати за кордон.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

За даними слідства, в пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали чоловіка, який заявив, що він "багатодітний батько і має право виїзду за кордон". Під час перевірки з'ясувалося, що у чоловіка є лише одна дитина. Тоді він зізнався, що за 10 500 доларів "купив" собі ще двох дітей. Він через пошту замовив "таку послугу" – і йому відправили свідоцтва про народження. Також ухилянт "здав" ділків, які запропонували йому свої послуги.

Правоохоронці затримали двох шахраїв, ними виявилися жителі Чернівецької й Тернопільської областей. Їм інкримінують ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України – сприяння в незаконному перетині особою державного кордону України з корисливих мотивів і пособництві в підробленні офіційних документів. За це ділкам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо "не має сім’ї" і хвилюється за своє господарство.

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