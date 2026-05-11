ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Двоє юнаків на смерть розбилися на мотоциклі на Волині: подробиці та фото

Поліція розслідує обставини загибелі двох парубків у ДТП на Волині. Стало відомо, що водій мотоцикла їздив без посвідчення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Місце ДТП з мотоциклом на Волині

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

У Волинській області вечірня поїздка мотоциклом завершилася трагедією для двох юнаків. У селі Видерта 18-річний водій втратив керування, що призвело до ДТП і загибелі.

Про це повідомила поліція Волинської області.

Смертельна аварія сталася ввечері 10 травня у Камінь-Каширському районі. У селі Видерта 18-річний місцевий житель, який перебував за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Унаслідок аварії загинули водій та його 17-річний пасажир.

Як повідомляється, посвідчення водія юнак не мав. Крім того, раніше він уже був учасником ДТП.

На місці події працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

До слова, у селищі Гатне під Києвом 37-річний водій автомобіля Peugeot на перехресті зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. Внаслідок аварії 10-річний хлопчик загинув на місці, а іншу 8-річну дитину з численними травмами терміново госпіталізували до столичної лікарні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie