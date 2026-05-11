Двоє юнаків на смерть розбилися на мотоциклі на Волині: подробиці та фото

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

Реклама

У Волинській області вечірня поїздка мотоциклом завершилася трагедією для двох юнаків. У селі Видерта 18-річний водій втратив керування, що призвело до ДТП і загибелі.

Про це повідомила поліція Волинської області.

Смертельна аварія сталася ввечері 10 травня у Камінь-Каширському районі. У селі Видерта 18-річний місцевий житель, який перебував за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Реклама

Унаслідок аварії загинули водій та його 17-річний пасажир.

Як повідомляється, посвідчення водія юнак не мав. Крім того, раніше він уже був учасником ДТП.

На місці події працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

Місце ДТП з мотоциклом на Волині / © Поліція Волинської області/Facebook

До слова, у селищі Гатне під Києвом 37-річний водій автомобіля Peugeot на перехресті зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. Внаслідок аварії 10-річний хлопчик загинув на місці, а іншу 8-річну дитину з численними травмами терміново госпіталізували до столичної лікарні.

Реклама

Новини партнерів