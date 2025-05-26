Ворог обстріляв Запорізьку область / © Getty Images

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У ніч на неділю російські війська обстріляли населений пункт Юрківка в Запорізькому районі.

Внаслідок удару постраждали двоє цивільних, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч», — розповів Федоров.

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За його словами, поранення отримали 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють рятувальники та аварійні служби.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 26 травня атакує Україну крилатими ракетами.

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