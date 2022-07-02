Двоє людей підірвались на пляжі відомого курорту в Одеської області

Двоє людей підірвались на пляжі відомого курорту в Одеської області

В Одеській області в курортному селищі Кароліно-Бугаз 2 липня двоє чоловіків підірвалися на невідомій вибухівці під час запливу в морі.

Так, компанія чоловіків вирішила відпочити, попри заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж усього узбережжя Чорного моря та прибережних вод.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Його витягли на берег вже без ознак життя. Другий плавець відбувся контузією та легкими подряпинами, тож їхати до лікарні відмовився.

"Вкотре нагадуємо: попередження про мінну небезпеку – це не жахачки військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів. Відпочинемо разом після Перемоги!" – наголосили в ОК "Південь".

Зауважимо, там не вказали населений пункт, де стався інцидент. Але за даними начальниці пресцентру Cил оборони Півдня Наталії Гуменюк, йдеться саме про селище Кароліно-Бугаз.

Нагадаємо, Одеса, незважаючи на воєнний стан, планує розпочати купальний сезон. Щоправда, лише на кількох пляжах та із суворими правилами.

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