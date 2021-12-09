Двоє людей загинули, семеро у лікарні: подробиці ДТП з маршруткою у Тернопільській області

Двоє людей загинули, семеро у лікарні: подробиці ДТП з маршруткою у Тернопільській області

В результаті зіткнення до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса.

У Тернопільській області в результаті ДТП загинули двоє людей та семеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області.

ДТП трапилася на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова учора, 8 грудня, близько 17:00. Зіткнулися маршрутка з пасажирами та легковик.

Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані. Загалом у лікарні перебувають семеро потерпілих.

"Під час розслідування стало відомо, що автобус переобладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб)", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у київському мікрорайоні Осокорки, на перетині вулиць Центральної та 64-ї Садової, дівчину, яка переходила дорогу на пішоходному переході, буквально зніс автомобіль, який промчав через "зебру", не збавляючи швидкості.

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