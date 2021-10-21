Двоє людей згоріли живцем у власному домі в Луганській області: фото

Двоє людей згоріли живцем у власному домі в Луганській області: фото

Що стало причиною займання - з'ясовують експерти.

Сьогодні, 21 жовтня, у житловому будинку в селі Роздольне Старобільського району Луганскої області під час пожежі загинули двоє людей. Вогнеборці отримали повідомлення про займання о 07:03 год. ранку.

Також читайте Намагався вибігти з квартири і згорів: у Києві через пральну машину сталася пожежа в багатоповерхівці

"На момент прибуття рятувальників на місце події вогнем було повністю охоплено житловий будинок. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби виявлено тіла двох громадян", - повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Семеро рятувальників за допомогою 2 одиниць спецтехніки ліквідували пожежу на площі 49 кв. о 10:20.

Причини та обставини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, у Києві під час пожежі у квартирі вчаділи чоловік та дружина.

Новини України: у Києві під час пожежі загинуло літнє подружжя

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання