Двоє маленьких сестер 4 і 13 років померли від отруєння у Вінницькій області: ще одна дитина в лікарні

Двоє маленьких сестер 4 і 13 років померли від отруєння у Вінницькій області: ще одна дитина в лікарні

За попередніми даними, діти отруїлись грибами, або ягодами.

У Вінницькій області внаслідок отруєння померли двоє сестер віком 4 і 13 років. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик перебуває у лікарні.

Про це сьогодні, 7 вересня, повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

5 вересня двох дівчаток 4 та 13 років з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною госпіталізували до реанімаційного відділення Гайсинської центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги сестрички, на жаль, померли. Слідство встановлює причини їх смерті.

Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик перебуває у лікарні.

Одна із версій отруєння – вживання грибів або лісових ягід, кажуть у поліції. Також поліція перевіряє професійність дій лікарів. Остаточну причину смерті дітей встановлять після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

За цим фактом поліція розпочала розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернігові 30 квітня в обласній дитячій лікарні померла 5-річна дівчинка, яка потрапила до медзакладу після отруєння грибною юшкою. У дитини відмовили внутрішні органи.

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