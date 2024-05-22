Двоє малюків випали з п’ятого поверху в Бердянську: що з дітьми зараз

Мама дітей поїхала з міста і залишила їх під наглядом знайомої.
В окупованому Бердянську на Запоріжжі з вікна на п’ятому поверсі будинку випали хлопчик і дівчинка. Діти зазнали травм.
Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Сьогодні стало відомо, що в тимчасово окупованому місті з будинку по вулиці Софіївській випали двоє дітей – 3-річний хлопчик та 1-річна дівчинка", – йдеться в заяві.
За попередньою інформацією, діти мешкали у квартирі разом із матір'ю. Кілька днів тому жінка поїхала з Бердянська на невизначений термін та залишила дітей під наглядом своєї знайомої.
"Залишені без нагляду, діти випали з вікна на 5-му поверсі. Обидві дитини отримали травми та були доставлені до лікарні", – поінформувала очільниця військової адміністрації.
До слова, раніше повідомлялося, що на Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні.
Читайте також: