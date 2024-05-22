Двоє малюків випали з п’ятого поверху в Бердянську: що з дітьми зараз

Мама дітей поїхала з міста і залишила їх під наглядом знайомої.

В окупованому Бердянську на Запоріжжі з вікна на п’ятому поверсі будинку випали хлопчик і дівчинка. Діти зазнали травм.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Сьогодні стало відомо, що в тимчасово окупованому місті з будинку по вулиці Софіївській випали двоє дітей – 3-річний хлопчик та 1-річна дівчинка", – йдеться в заяві.

За попередньою інформацією, діти мешкали у квартирі разом із матір'ю. Кілька днів тому жінка поїхала з Бердянська на невизначений термін та залишила дітей під наглядом своєї знайомої.

"Залишені без нагляду, діти випали з вікна на 5-му поверсі. Обидві дитини отримали травми та були доставлені до лікарні", – поінформувала очільниця військової адміністрації.

До слова, раніше повідомлялося, що на Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні.

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