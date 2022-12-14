Двоє одеситів прославляли Путіна і в магазинах агітували за "руский мір"

В Одесі поліцейські повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом прихильникам "руского міра". Місцеві чоловіки віком 34 та 50 років публічно у місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили Російської Федерації.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Колаборанти проводили антиукраїнську пропаганду в крамницях на території Малиновського і Київського районів міста. Правоохоронці встановили, що один з чоловіків захоплювався "кремлівським режимом", називав війну в Україні визвольною спецоперацією та закликав визнати Україну й РФ одним цілим. Другий зрадник возвеличував президента РФ Володимира Путіна та одного з радянських диктаторів, переконуючи, що лише вони здатні "навести лад".

Обидвом чоловікам повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Колаборанти в Україні

В Україні продовжують виявляти та затримувати колаборантів та прихильників "руского міра".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала в Україні понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

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