Двоє п'яних юнаків 17 і 19 років викрали авто в Рівному, щоб доїхати додому: фото

П'яну мандрівку молодиків перервали правоохоронці.
У понеділок, 15 листопада, близько 23:00 двоє п'яних юнаків у Рівному вирішили викрасти автомобіль, щоб доїхати додому. Але зникнення машини помітив її власник і заявив у поліцію. Чоловік розповів, що його ВАЗ був припаркований на вулиці Гетьмана Полуботка.
Як розповіли у поліції Рівненищини, патрульні отримали орієнтування і виявили викрадений автомобіль на вулиці Шевченка.
"19-річний чоловік, який був за кермом, та 17-річний пасажир, перебували з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Керманича освідували результат позитивний — 1.24 проміле", - розповіли у поліції.
Молодики помітно нервували, не могли чітко пояснити, кому належить транспортний засіб і пояснили, що вирішили викрасти автомобіль, щоб доїхати додому.
На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП і на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Читайте також: