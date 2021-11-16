Двоє п'яних юнаків 17 і 19 років викрали авто в Рівному, щоб доїхати додому: фото

Двоє п'яних юнаків 17 і 19 років викрали авто в Рівному, щоб доїхати додому: фото

П'яну мандрівку молодиків перервали правоохоронці.

У понеділок, 15 листопада, близько 23:00 двоє п'яних юнаків у Рівному вирішили викрасти автомобіль, щоб доїхати додому. Але зникнення машини помітив її власник і заявив у поліцію. Чоловік розповів, що його ВАЗ був припаркований на вулиці Гетьмана Полуботка.

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Як розповіли у поліції Рівненищини, патрульні отримали орієнтування і виявили викрадений автомобіль на вулиці Шевченка.

"19-річний чоловік, який був за кермом, та 17-річний пасажир, перебували з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Керманича освідували результат позитивний — 1.24 проміле", - розповіли у поліції.

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

Молодики помітно нервували, не могли чітко пояснити, кому належить транспортний засіб і пояснили, що вирішили викрасти автомобіль, щоб доїхати додому.

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП і на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

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